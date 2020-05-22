В питерской многоэтажке насчитали почти 20 действующих борделей

В Санкт-Петербурге жители многоэтажного дома на улице Есенина начали борьбу с многочисленными салонами интим-услуг, которые расположились в здании. Местные жители утверждают, что в их доме сейчас действуют 18 борделей.

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Отмечается, что некоторые салоны беспрерывно работают на протяжении последних нескольких лет. В результате жильцы дома вынуждены очереди из нетрезвых мужчин, которые стоят на лестничных площадках.

«Постоянный шум, смех, стоны, разговоры, хлопание дверями. Оставляют бутылки, бычки на лестничной клетке. Мешают всем», - пожаловалась одна из жительниц дома.

Впрочем, периодически полиция все же появляется в злосчастной многоэтажке и даже закрывает некоторые салоны. Однако вскоре они снова открывают свои двери, сообщает 78.ru.

Ранее «Невские новости» сообщали, что из окна этого жилого дома выпала проститутка из Камеруна. Девушка была госпитализирована не только с травмами, но и вирусной пневмонией.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПроституция
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