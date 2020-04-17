Российских проституток начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Три жрицы любви будут наказаны за нарушение режима самоизоляции в Нижегородской области.
Как пишет «Коммерсант», проститутки были задержаны на трассе Москва — Уфа, где они оказывали интимные услуги.
На них был составлен протокол по статье о невыполнении правил поведения при режиме ЧС или угрозе его введения. Судебные заседания, на которых будут избраны наказания путанам, назначены на 28 апреля.
Ранее российские проститутки пожаловались, что из-за режима самоизоляции у них резко сократилось число клиентов и, соответственно, упали доходы. Как отмечает Газета.ру, доходы жриц любви снизились на 70-80 процентов.
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