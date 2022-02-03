В ПФР рассказали о видах стажа для начислении пенсии
Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области уточнило, какие виды стажа существуют в стране. Об этом пишет агентство «Прайм».
Как отметили в ПФР, в России выделяют страховой, общий трудовой и так называемый «специальный стаж». Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы или другой деятельности, за которые в ПФР начислялись и уплачивались страховые взносы. Такой стаж необходим для определения права гражданина на страховую пенсию. В страховой стаж могут быть засчитаны некоторые нестраховые периоды, например, время прохождения военной службы, ухода одного из родителей за каждым ребенком до возраста 1,5 лет, получения пособия по безработице.
В ПФР уточнили, что общий трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой и другой общественно полезной деятельности. Этот показатель не применяется для определения расчетного размера пенсии при оценке пенсионных прав после 1 января 2002 года, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, в фонде рассказали о «специальном стаже» на некоторых видах работ, дающем право на назначение пенсии досрочно. В частности, в списке такой деятельности — педагогическая, лечебная, творческая, работа с вредными условиями и в горячих цехах.
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