В ПФР рассказали о негативных эффектах возможной индексации выплат работающим пенсионерам
Индексация выплат работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Как отметили в фонде, отмена в 2016 году индексации страховых пенсий работающим пенсионерам не оказала значимого влияния на рынок труда, доходы населения и динамику развития экономики.
По данным ПФР, индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан, пишет RT. Для этой категории россиян такие выплаты — единственный источник дохода.
Кроме того, как отметили в фонде, из-за финансовых ограничений индексация выплат работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем потребности в дополнительных средствах может составить почти 0,5 трлн рублей, пишет Ura.ru.
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