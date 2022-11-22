В ПФР рассказали о негативных эффектах возможной индексации выплат работающим пенсионерам

Как отметили в фонде, отмена в 2016 году индексации страховых пенсий работающим пенсионерам не оказала значимого влияния на рынок труда, доходы населения и динамику развития экономики.

По данным ПФР, индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан, пишет RT. Для этой категории россиян такие выплаты — единственный источник дохода.

Кроме того, как отметили в фонде, из-за финансовых ограничений индексация выплат работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем потребности в дополнительных средствах может составить почти 0,5 трлн рублей, пишет Ura.ru.

