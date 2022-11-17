Стало известно, кому пересчитают пенсию

При определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом, государство может увеличить размер пенсии, сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву.

Число работающих пенсионеров в России сократилось до минимума

По ее словам, прежде всего, повышению выплат способствует ежегодная индексация, которая происходит 1 января, а также увеличение индивидуального пенсионного коэффициента работающим пенсионерам 1 августа. Кроме того, выплаты могут вырасти при достижении гражданином 80 лет, изменения группы инвалидности или количества иждивенцев. В таких случаях предоставлять Пенсионному фонду России заявление не нужно.

Провести индексацию работающим пенсионерам будет сложно, поскольку в проекте федерального бюджета РФ на 2023 год заложен дефицит в 3 трлн рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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