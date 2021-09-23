В ПФР рассказали о круглогодичном повышении пенсий

Пересчет и повышение пенсии в России в связи с достижением 80 лет, увольнением или приобретением стажа на Севере не связано с фиксированными датами в течение года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

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По данным ведомства, в этих случаях увеличение выплат по старости происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

Пожилые люди будут получать надбавку автоматически. 80-летние россияне будут получать повышенную выплату со дня достижения этого возраста.

Если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере, то в этом случае следует подать заявление с подтверждающими документами. Выплаты начнут перечислять с нового месяца.

Как сообщалось, социальные пенсии будут проиндексированы в следующем году на 7,7 процента. Об этом рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

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ФОТО: pixabay.com
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