В ПФР рассказали, как служба в армии влияет на пенсию

Отмечается, что годы службы в армии засчитываются наравне с официальным трудом на предприятии. При этом во время расчета пенсии можно учесть службу до 2002 года, однако в таком случае размер выплат не всегда будет высоким, сообщило ФАН.

По информации Росстата, в четвертом квартале прошлого года средний размер пенсионных начислений составил 16 790 рублей, пишет URA.RU. Кроме того, гражданам предлагают самостоятельно позаботиться о своем благосостоянии в пенсионном возрасте и начать откладывать деньги заранее. Лучше всего это можно сделать с помощью банковских депозитов, рассказало RT.

