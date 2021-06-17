В ПФР рассказали, как служба в армии влияет на пенсию

Каждый год несения службы в армии приносит 1,8 пенсионного коэффициента, сообщили РИА Новости в ПФР.

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Отмечается, что годы службы в армии засчитываются наравне с официальным трудом на предприятии. При этом во время расчета пенсии можно учесть службу до 2002 года, однако в таком случае размер выплат не всегда будет высоким, сообщило ФАН.

По информации Росстата, в четвертом квартале прошлого года средний размер пенсионных начислений составил 16 790 рублей, пишет URA.RU. Кроме того, гражданам предлагают самостоятельно позаботиться о своем благосостоянии в пенсионном возрасте и начать откладывать деньги заранее. Лучше всего это можно сделать с помощью банковских депозитов, рассказало RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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