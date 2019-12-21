В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии

Так, пенсионерам, которые получают деньги через банк, январская пенсия станет доступна с 30 декабря. Категория пенсионеров, которые получают выплаты через «Почту России», смогут получить средства с 3 января.

Как пишет агентство, данное решение было принято на заседании правления фонда.

Ранее Путин в ходе своей большой пресс-конференции прокомментировал тему возможного повышения пенсионного возраста. По его словам, никакого повышения возраста выхода на пенсию не обсуждается.



