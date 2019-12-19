Путин опроверг новое повышение пенсионного возраста

Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос о пенсиях. Президент пообещал, что индексация будет продолжаться.

Журналистка напомнила, что индексация высшего уровня инфляции прописана до 2024 года, и спросила о гарантиях для пенсионеров.

«Никаких повышений возраста не предвидится и не обсуждается. А то, что было сделано, действующих пенсионеров никак не затронуло — только поможет государству быстрее повышать им пенсии. И после 2024 года индексации, безусловно, будут продолжаться. В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, инфляция сейчас 3,25%», - заявил Путин.

