Путин опроверг новое повышение пенсионного возраста
Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос о пенсиях. Президент пообещал, что индексация будет продолжаться.
Журналистка напомнила, что индексация высшего уровня инфляции прописана до 2024 года, и спросила о гарантиях для пенсионеров.
«Никаких повышений возраста не предвидится и не обсуждается. А то, что было сделано, действующих пенсионеров никак не затронуло — только поможет государству быстрее повышать им пенсии. И после 2024 года индексации, безусловно, будут продолжаться. В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, инфляция сейчас 3,25%», - заявил Путин.
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