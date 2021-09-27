В Pfizer спрогнозировали сроки возвращения к обычной жизни после пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться при условии ежегодной вакцинации, и мир вернется к «нормальной жизни» в течение года. Об этом заявил генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в эфире телеканала ABC News.

«Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы [коронавируса]. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации», — цитирует Бурлу ТАСС.

Глава Pfizer допустил, что специалистам удастся создать препараты, действующие по крайней мере год, пишет Газета.ру.

Кроме того, Бурла сообщил, что фармкомпания передаст властям США итоги исследования, касающегося вакцинации от коронавируса среди детей от 5 до 11 лет. Гендиректор отметил, что использование вакцины Pfizer в этой возрастной группе было безопасным и эффективным, отмечает РИА ФАН.

