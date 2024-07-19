В Петрозаводске девушку с инвалидностью отказались впускать в ночной клуб
Жительница Петрозаводска пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб «Контакт» из-за ее инвалидности. Администратор клуба сказал, что она не сможет справиться с «пьяными посетителями». Директор клуба Максим в беседе с «Газетой.Ru» опроверг обвинения, заявив, что истинной причиной отказа стало нежелание гостьи оплатить депозит.
По его словам, девушка и еп друзья не согласились с этим правилом и начали конфликтовать, после чего ушли. Директор добавил, что клуб принимает людей с инвалидностью и всегда идет навстречу их потребностям, опровергнув обвинения в дискриминации.
Анонимное рассказ о случившемся появился в сообществе «Подслушано ПТЗ» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации, представившаяся как обычная женщина с семьей и работой, рассказала, что, несмотря на использование костылей дома и инвалидной коляски для прогулок, столкнулась с отказом в клубе.
По ее словам, администратор не пропустила ее в заведение из-за ее инвалидности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru