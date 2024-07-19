В Петрозаводске девушку с инвалидностью отказались впускать в ночной клуб

Жительница Петрозаводска пожаловалась, что ее не пустили в ночной клуб «Контакт» из-за ее инвалидности. Администратор клуба сказал, что она не сможет справиться с «пьяными посетителями». Директор клуба Максим в беседе с «Газетой.Ru» опроверг обвинения, заявив, что истинной причиной отказа стало нежелание гостьи оплатить депозит.

По его словам, девушка и еп друзья не согласились с этим правилом и начали конфликтовать, после чего ушли. Директор добавил, что клуб принимает людей с инвалидностью и всегда идет навстречу их потребностям, опровергнув обвинения в дискриминации.