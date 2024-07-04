Инвалидам с ампутированными руками могут разрешить сесть за руль
Россиянам с ампутированными руками могут разрешить водить автомобиль. Соответствующую инициативу выдвинула партия «Новые люди», передает РИА Новости.
По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, это будет возможно при условии, «если они смогут достойно сдать экзамены в автошколе».
Она напомнила, что из зоны СВО возвращаются раненые бойцы, которым приходится перестраивать свою жизнь.
«Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни», — сказала парламентарий.
Ранее стало известно, что автомобилистов могут начать ежедневно штрафовать за езду без полисов ОСАГО, предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
- СМИ: Харрис рассматривают главным кандидатом на замену Байдена
- Инвалидам с ампутированными руками могут разрешить сесть за руль
- Дзюдоист Махмадбеков отказался от участия в Олимпиаде
- СМИ: У актрисы Светличной заподозрили онкологию
- Эксперты заявили о неэффективности введения национального стандарта на шаурму
- Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
- В Центробанке заявили о пике годовой инфляции в июле
- Центробанк России обсудит повышение ключевой ставки до 18% в июле
- В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru