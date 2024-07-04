Инвалидам с ампутированными руками могут разрешить сесть за руль

Россиянам с ампутированными руками могут разрешить водить автомобиль. Соответствующую инициативу выдвинула партия «Новые люди», передает РИА Новости.

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По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, это будет возможно при условии, «если они смогут достойно сдать экзамены в автошколе».

Она напомнила, что из зоны СВО возвращаются раненые бойцы, которым приходится перестраивать свою жизнь.

«Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни», — сказала парламентарий.

Ранее стало известно, что автомобилистов могут начать ежедневно штрафовать за езду без полисов ОСАГО, предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины, напоминает RT.

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ФОТО: Валентин Антонов/ТАСС
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