Инвалидам с ампутированными руками могут разрешить сесть за руль

По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, это будет возможно при условии, «если они смогут достойно сдать экзамены в автошколе».



Она напомнила, что из зоны СВО возвращаются раненые бойцы, которым приходится перестраивать свою жизнь.

«Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни», — сказала парламентарий.

Ранее стало известно, что автомобилистов могут начать ежедневно штрафовать за езду без полисов ОСАГО, предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины, напоминает RT.

