В Петербурге заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации от COVID-19
Летальные исходы среди привившихся от коронавируса в Санкт-Петербурге были обусловлены тяжелыми сопутствующими патологиями, сама вакцинация ни разу не стала причиной смерти. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — написал Лисовец на своей странице во «ВКонтакте».
Вместе с тем глава комздрава отметил, что прививка не дает стопроцентной защиты от COVID-19, и заболеть можно даже после вакцинации.
По словам Лисовца, летальные исходы были зафиксированы в старшей возрастной группе, при этом пациенты страдали серьезными патологиями.
«Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке», — заявил чиновник.
Между тем власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников сферы услуг, транспорта, госпредприятий, а также чиновников, сообщает Ura.ru. С 1 октября вакцинация станет обязательным условием работы для организаций указанных сфер, отмечает МИР 24.
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