В Петербурге заявили о снижении темпов вакцинации почти в 2 раза
Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о снижении темпов вакцинации против коронавируса почти в два раза. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает ТАСС.
По словам Лисовца, за последние две недели число вакцинаций в сутки снизилось с 20 тысяч до 12 тысяч человек. Чиновник в связи с этим выразил беспокойство, отметив, что для достижения коллективного иммунитета необходима вакцинация не менее 60% населения.
Лисовец подчеркнул, что в городе есть запас вакцин как минимум на 3 недели. На текущий момент полную вакцинацию в Петербурге прошел 1 млн человек, отмечает агентство.
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