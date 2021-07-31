Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию
В США 68% американцев поддерживают инициативу введения обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий опрос был проведен газетой The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса.
Уточняется, что «за» высказались 81% людей, которые уже прошли вакцинацию и 30% из тех, кто еще не прививку не поставил. В опросе приняли участие 948 человек.
Ранее сообщалось, что в штате Массачусетс (США) в июле коронавирус был выявлен у 469 человек, из которых 74% были вакцинированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию
- В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных
- В Берлине исключили версию теракта
- Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине
- Украинский генерал заявил о возвращении армии в «страшные» 90-е
- В центре Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета
- Российские космонавты впервые вошли в модуль «Наука»
- Математики разработали алгоритм для предсказания терактов
- При стрельбе в Берлине ранены четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru