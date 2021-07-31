Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию

В США 68% американцев поддерживают инициативу введения обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующий опрос был проведен газетой The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса.

Уточняется, что «за» высказались 81% людей, которые уже прошли вакцинацию и 30% из тех, кто еще не прививку не поставил. В опросе приняли участие 948 человек.

Ранее сообщалось, что в штате Массачусетс (США) в июле коронавирус был выявлен у 469 человек, из которых 74% были вакцинированы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияСША
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