Опрос: Около 70% американцев поддерживают обязательную вакцинацию

Соответствующий опрос был проведен газетой The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса.

Уточняется, что «за» высказались 81% людей, которые уже прошли вакцинацию и 30% из тех, кто еще не прививку не поставил. В опросе приняли участие 948 человек.

Ранее сообщалось, что в штате Массачусетс (США) в июле коронавирус был выявлен у 469 человек, из которых 74% были вакцинированы.

