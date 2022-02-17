Женщина пострадала при обрушении здания в Петербурге

Женщина пострадала при обрушения здания, расположенного на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Обрушение произошло на площади 150 кв. метров на набережной Обводного канала. При обрушении фасад упал на деревья, одно из которых задело женщину.

Пострадавшая была передана врач скорой помощи. Ее состояние не уточняется.

Также отмечается, что были задеты два автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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