Женщина пострадала при обрушении здания в Петербурге

Обрушение произошло на площади 150 кв. метров на набережной Обводного канала. При обрушении фасад упал на деревья, одно из которых задело женщину.



Пострадавшая была передана врач скорой помощи. Ее состояние не уточняется.

Также отмечается, что были задеты два автомобиля.



