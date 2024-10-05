В Петербурге задержан зампред комитета правительства

В Санкт-Петербурге в кафе в Дегтярном переулке с поличным задержали чиновника, обвиняемого в получении взятки, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Издание «Фонтанка» пишет, что это замглавы комитета по инвестициям петербургской администрации Максим Шарипов.

Полиция подозревает его в том, что он за деньги помог компании арендовать участки в городе. За это чиновник получил 23,5 миллиона рублей, заявили в МВД. Затем он потребовал еще 2,5 миллиона рублей и был задержан с поличным.

Ранее мэра Избербаша (Республика Дагестан) Магомеда Исакова суд заключил под стражу до 30 ноября 2024 года по обвинению в получении взятки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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