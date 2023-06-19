Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти
Неизвестные злоумышленники повредили надгробия цыганских могил на кладбище в Ленинградской области. Акт вандализма зафиксирован в Красном Бору Тосненского района.
Как сообщают «Невские Новости», произошло это на старом кладбище неподалёку от путей железной дороги. Всего повреждено 13 надгробий. Сумма ущерба оценивается в 4 с лишним миллиона рублей. По факту акта вандализма полиция открыла уголовное дело.
По мнению родственников захороненных, речь может идти о специально заказанной за деньги акции. Просто нетрезвый человек физически не смог бы так сильно разрушить памятники.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае атаке вандалов подвергся знаменитый фонтан Треви в Риме. Экоактивисты вылили в воду чёрную краску.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ раскрыли гонорар Месси за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
- Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти
- Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки
- Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ
- Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице
- Денис Глушаков ушел из «Пари НН»
- ВСУ потеряли 340 человек за сутки на Донецком направлении
- ВЦИОМ: Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет
- Режиссер Сокуров выписан из больницы после операции на сердце
- Молдавскую партию «Шор» признали вне закона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru