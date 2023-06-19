Вандалы разрушили 13 цыганских надгробий в Ленобласти

Неизвестные злоумышленники повредили надгробия цыганских могил на кладбище в Ленинградской области. Акт вандализма зафиксирован в Красном Бору Тосненского района.

Как сообщают «Невские Новости», произошло это на старом кладбище неподалёку от путей железной дороги. Всего повреждено 13 надгробий. Сумма ущерба оценивается в 4 с лишним миллиона рублей. По факту акта вандализма полиция открыла уголовное дело.

По мнению родственников захороненных, речь может идти о специально заказанной за деньги акции. Просто нетрезвый человек физически не смог бы так сильно разрушить памятники.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае атаке вандалов подвергся знаменитый фонтан Треви в Риме. Экоактивисты вылили в воду чёрную краску.

