В Петербурге задержали политолога Валерия Соловья
В Петербурге около Гостиного двора правоохранители задержали основателя движения «Перемен» и оппозиционного политолога Валерия Соловья. Об этом сообщает «Фонтанка».
По словам политолога, инцидент произошел якобы из-за нарушения масочного режима. При этом Соловей пояснил, что «просто гулял», приводит слова оппозиционера «Новая газета».
Напомним, политолог доктор исторических наук Валерий Соловей ранее руководил кафедрой связей с общественностью МГИМО. Является оппозиционным активистом.
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