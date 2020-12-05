В Петербурге задержали политолога Валерия Соловья

В Петербурге около Гостиного двора правоохранители задержали основателя движения «Перемен» и оппозиционного политолога Валерия Соловья. Об этом сообщает «Фонтанка».

Политолога Валерия Соловья задержали на несогласованном митинге в Москве

По словам политолога, инцидент произошел якобы из-за нарушения масочного режима. При этом Соловей пояснил, что «просто гулял», приводит слова оппозиционера «Новая газета».

Напомним, политолог доктор исторических наук Валерий Соловей ранее руководил кафедрой связей с общественностью МГИМО. Является оппозиционным активистом.

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ФОТО: pxhere.com
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