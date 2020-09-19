Политолога Валерия Соловья задержали на несогласованном митинге в Москве
19 сентября 202017:40
Оппозиционный политолог Валерий Соловей задержан сотрудниками полиции в центре Москвы. Он организовал несанкционированный митинг на Тверском бульваре, сообщает ТАСС.
Около 200-300 собравшихся прошли по бульвару. Полиция задержала Соловья после акции у входа в метро.
Напомним, политолог доктор исторических наук Валерий Соловей ранее руководил кафедрой связей с общественностью МГИМО. Является оппозиционным активистом.
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- Политолога Валерия Соловья задержали на несогласованном митинге в Москве
19 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru