В Петербурге выписаны штрафы за сине-жёлтую одежду и стояние на коленях
Новых россиян привлекли к административной ответственности за дискредитацию вооружённых сил России – на этот раз двух жителей Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба судов Северной столицы.
Штраф в 50 тысяч рублей выписан Константину Надеину вышел на Бассейную улицу в надетой толстовке синего цвета с желтыми надписями спереди, сзади и на рукавах (сине-жёлтый – цвет государственного флага Украины). Как записано в протоколе, он в присутствии десятка человек «из хулиганских побуждений и осознанно осуществил действия, целью которых было публичное выражение своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера».
Сам Надеин своей вины не признал, он заявил, что вышел на улицу в толстовке, потому что больше нечего было надевать. 30 марта его уже привлекали к ответственности за дискредитацию военных.
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал по той же статье Анну Журавлеву за акцию на Исаакиевской площади, которую девушка провела 2 апреля. Она встала на колени с плакатом, на котором утверждалось, что армия РФ принимает участие не в спецоперации, а в том, чего нельзя называть, применительно к этим событиям.
По версии суда, своим поступком Журавлёва публично попыталась дискредитировать Вооруженные сил РФ в ДНР и ЛНР «в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности…». Сама задержанная не согласилась, что её действия нарушали правопорядок. В итоге суд обязал её заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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