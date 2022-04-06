В Петербурге выписаны штрафы за сине-жёлтую одежду и стояние на коленях

Новых россиян привлекли к административной ответственности за дискредитацию вооружённых сил России – на этот раз двух жителей Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба судов Северной столицы.

Штраф в 50 тысяч рублей выписан Константину Надеину вышел на Бассейную улицу в надетой толстовке синего цвета с желтыми надписями спереди, сзади и на рукавах (сине-жёлтый – цвет государственного флага Украины). Как записано в протоколе, он в присутствии десятка человек «из хулиганских побуждений и осознанно осуществил действия, целью которых было публичное выражение своего мнения и формирования мнения окружающих по поводу актуальных проблем общественно-политического характера».

Сам Надеин своей вины не признал, он заявил, что вышел на улицу в толстовке, потому что больше нечего было надевать. 30 марта его уже привлекали к ответственности за дискредитацию военных.

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал по той же статье Анну Журавлеву за акцию на Исаакиевской площади, которую девушка провела 2 апреля. Она встала на колени с плакатом, на котором утверждалось, что армия РФ принимает участие не в спецоперации, а в том, чего нельзя называть, применительно к этим событиям.

По версии суда, своим поступком Журавлёва публично попыталась дискредитировать Вооруженные сил РФ в ДНР и ЛНР «в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности…». Сама задержанная не согласилась, что её действия нарушали правопорядок. В итоге суд обязал её заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

