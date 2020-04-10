В Петербурге вслед за Москвой закрыли для посещений кладбища
10 апреля 202018:22
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил список мест, закрытых для посещения. В него попали кладбища, которые нельзя будет посещать до конца апреля.
Исключение будет сделано только для погребальных церемоний, отмечает сайт «Невские новости».
Ранее аналогичные меры были введены в Москве. Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, в условиях распространения коронавируса было бы неправильно подвергать людей, особенно пожилых, риску.
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