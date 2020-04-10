В Петербурге вслед за Москвой закрыли для посещений кладбища

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил список мест, закрытых для посещения. В него попали кладбища, которые нельзя будет посещать до конца апреля.

Исключение будет сделано только для погребальных церемоний, отмечает сайт «Невские новости».

Ранее аналогичные меры были введены в Москве. Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, в условиях распространения коронавируса было бы неправильно подвергать людей, особенно пожилых, риску.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-ПетербургКладбища