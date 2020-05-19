В Петербурге временно запретили прощание с умершими
В Петербурге временно запретили прощание с умершими вне зависимости от причины смерти. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Отмечается, что такое предписание было получено властями от Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу. В нем, в частности, рекомендуется исключить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза.
Уточняется, что все компании, оказывающие ритуальные услуги, соблюдают данное требование в целях безопасности сотрудников. Между тем, в пресс-службе отметили, что будут определены условия для возможности участия близких родных скончавшегося в церемонии прощания и похорон.
Как отмечает Интерфакс, ранее в Петербурге запрет на церемонии прощания был установлен для скончавшихся людей с подтвержденным COVID-19.
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