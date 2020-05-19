В Петербурге временно запретили прощание с умершими

В Петербурге временно запретили прощание с умершими вне зависимости от причины смерти. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Отмечается, что такое предписание было получено властями от Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу. В нем, в частности, рекомендуется исключить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза.

Уточняется, что все компании, оказывающие ритуальные услуги, соблюдают данное требование в целях безопасности сотрудников. Между тем, в пресс-службе отметили, что будут определены условия для возможности участия близких родных скончавшегося в церемонии прощания и похорон.

Как отмечает Интерфакс, ранее в Петербурге запрет на церемонии прощания был установлен для скончавшихся людей с подтвержденным COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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