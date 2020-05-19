Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб

Скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб. Об этом сообщается на сайте Александринского театра (Петербург), где он проработал 19 лет.

Отмечается, что смерть Голуба наступила 18 мая после продолжительной болезни.

На должности режиссера Александринского театра Голуб находился в период с 1987 по 2006 годы. По данным пресс-службы театра, за это время Голуб поставил 16 спектаклей, в частности, «Свои люди — сочтемся» (1990), «Картины московской жизни» (1993), «Деревья умирают стоя» (2001), «На всякого мудреца довольно простоты» (2002) и другие.

В театре время и место прощания с режиссером объявят дополнительно.

