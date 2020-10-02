В Петербурге вакцинация медработников начнется 5 октября

В Петербурге вакцинацию медработников отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V» начнут прививать с 5 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

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По данным агентства, в первый день запланировано привить 21 человека из Боткинской больницы и 21 человека из больницы № 40. Ожидается, что в ближайшие дни в город поступит около 4,6 тыс. вакцин.

Отмечается, что вакцинация проводится на добровольной основе, а медперсонал, у которых будут обнаружены антитела, прививаться не будут.

Напомним, разработанная российским центром имени Гамалеи вакцина была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцина
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