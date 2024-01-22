В Петербурге убийцу порноактрисы Гришман приговорили к 8 годам колонии
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал Дмитрия Хамловского (Чернышова) виновным в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, по данным следствия, он не менее 22 раз ударил 26-летнюю женщину ножом разные части тела.
По решению суда, Хамловскому было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Преступление было совершено летом 2023 года. Гришман перестала выходить на связь 2 августа, а спустя неделю её тело с ножевыми ранениями обнаружили в ванне квартиры на Южном шоссе Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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