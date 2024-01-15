СМИ: Убийцей найденной в мешке москвички оказался гражданин Узбекистана

Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы 41-летней москвички, чье тело в строительном мешке нашли в Восточном Измайлове, речь идет о 35-летнем Шехназаре, который представился женщине Назаром. Об этом сообщил Life.ru.

В Таиланде 17-летнего россиянина задержали за попытку убийства матери

Отмечается, что Шехназар приезжал в Россию на заработки. Согласно данным, на следующий день после убийства он улетел в родной Узбекистан через Внуково. Подчеркивается, что дело находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что 41-летняя женщина пропала 9 января. С заявлением в полицию обратилась ее совершеннолетняя дочь. Женщину искали двое суток и обнаружили лишь 12 января неподалеку от подвала в Восточном Измайлове, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры