СМИ: Убийцей найденной в мешке москвички оказался гражданин Узбекистана
Правоохранители установили личность предполагаемого убийцы 41-летней москвички, чье тело в строительном мешке нашли в Восточном Измайлове, речь идет о 35-летнем Шехназаре, который представился женщине Назаром. Об этом сообщил Life.ru.
Отмечается, что Шехназар приезжал в Россию на заработки. Согласно данным, на следующий день после убийства он улетел в родной Узбекистан через Внуково. Подчеркивается, что дело находится на контроле прокуратуры Москвы.
Ранее сообщалось, что 41-летняя женщина пропала 9 января. С заявлением в полицию обратилась ее совершеннолетняя дочь. Женщину искали двое суток и обнаружили лишь 12 января неподалеку от подвала в Восточном Измайлове, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ в 2023 году выявило 50 причастных к биолабораториям США на Украине
- В Китае обнаружили более 300 древних гробниц
- Минобороны РФ обвинило Пентагон в экспериментах с вирусом оспы
- Умер заслуженный артист РФ и режиссер Владимир Кузенков
- В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека
- СМИ: Убийцей найденной в мешке москвички оказался гражданин Узбекистана
- В Госдуме призвали россиян бойкотировать выступления Волочковой
- Дагестан получит четыре новых поезда для пригородного сообщения в 2024 году
- Защита Удальцова обжаловала его арест
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении 450 украинских ЗРК с начала СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru