СМИ: Убийцей найденной в мешке москвички оказался гражданин Узбекистана

Отмечается, что Шехназар приезжал в Россию на заработки. Согласно данным, на следующий день после убийства он улетел в родной Узбекистан через Внуково. Подчеркивается, что дело находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что 41-летняя женщина пропала 9 января. С заявлением в полицию обратилась ее совершеннолетняя дочь. Женщину искали двое суток и обнаружили лишь 12 января неподалеку от подвала в Восточном Измайлове, передает «Радиоточка НСН».

