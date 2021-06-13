В Петербурге собираются ввести новые ограничения из-за коронавируса

Она заявила о многочисленных нарушениях правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями во время массовых просмотров матчей ЕВРО-2020. Прецеденты выявили инспекторы в ходе проверок баров, ресторанов и торговых центров города.

Глава Санкт-Петербурга напомнил, что заведения общепита и ТРЦ взяли на себя обязательства по соблюдению безопасных регламентов, а также -о продлении режима повышенной готовности до 12 июля 2021 года.

«Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», – подчеркнул Беглов.

Он дал поручение усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан. Теперь воспользоваться метро без масок не получится, предупреждает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни.

