В Петербурге собираются ввести новые ограничения из-за коронавируса

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 власти Санкт-Петербурга объявили о введении новых ограничений, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Эпидемическую ситуацию в северной столице обсудили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

На границе Ивановской области установили посты ДПС из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Она заявила о многочисленных нарушениях правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями во время массовых просмотров матчей ЕВРО-2020. Прецеденты выявили инспекторы в ходе проверок баров, ресторанов и торговых центров города.

Глава Санкт-Петербурга напомнил, что заведения общепита и ТРЦ взяли на себя обязательства по соблюдению безопасных регламентов, а также -о продлении режима повышенной готовности до 12 июля 2021 года.

«Правительство Санкт‑Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке», – подчеркнул Беглов.

Он дал поручение усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан. Теперь воспользоваться метро без масок не получится, предупреждает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСанкт-ПетербургАлександр Беглов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры