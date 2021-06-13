На границе Ивановской области установили посты ДПС из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Уточняется, что привитые от коронавируса граждане могут въехать на территорию региона без соблюдения самоизоляции, им также не требуется предъявлять справку о прививке. Въезжающим рекомендуют сделать отрицательный тест на коронавирус не ранее, чем за три дня до въезда или справку о наличии антител – не ранее 1 января 2021 года. Об этом пишет Газета.ru.

Напомним, в Ивановской области с начала пандемии выявили 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 за минувшие сутки. Погибли от инфекции 1 242 пациента, выздоровел 35 051 человек, сообщает оперштаб.

