На границе Ивановской области установили посты ДПС из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Посты ДПС появились на въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях движения, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
«Причина такого решения оперативного штаба - ухудшение эпидситуации в столице», - сказано в сообщении.
Уточняется, что привитые от коронавируса граждане могут въехать на территорию региона без соблюдения самоизоляции, им также не требуется предъявлять справку о прививке. Въезжающим рекомендуют сделать отрицательный тест на коронавирус не ранее, чем за три дня до въезда или справку о наличии антител – не ранее 1 января 2021 года. Об этом пишет Газета.ru.
Напомним, в Ивановской области с начала пандемии выявили 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 за минувшие сутки. Погибли от инфекции 1 242 пациента, выздоровел 35 051 человек, сообщает оперштаб.
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