В Петербурге смертность выросла на треть в мае

Так, по данным агентства, в мае текущего года в городе умерло почти 6,5 тысяч человек. Начиная с 2011 года, смертность в мае не превышала 5 тысяч.

Как уточняет агентство, согласно официальным данным властей города, за пандемию в Петербурге зафиксировано 240 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Ранее в мае петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе в разы превышает средний показатель за несколько лет. Так, по его словам, с марта внебольничной пневмонией заболели 11 223 человека, из которых 694 умерли.

