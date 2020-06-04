В Петербурге смертность выросла на треть в мае
В Петербурге зафиксирован рекордный рост числа летальных исходов в мае за почти десятилетие. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на статистику комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Так, по данным агентства, в мае текущего года в городе умерло почти 6,5 тысяч человек. Начиная с 2011 года, смертность в мае не превышала 5 тысяч.
Как уточняет агентство, согласно официальным данным властей города, за пандемию в Петербурге зафиксировано 240 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Ранее в мае петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе в разы превышает средний показатель за несколько лет. Так, по его словам, с марта внебольничной пневмонией заболели 11 223 человека, из которых 694 умерли.
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