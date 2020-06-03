Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице Петербурга
Пациент Боткинской больницы в Санкт-Петербурге погиб в результате пожара в боксе, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом, пишет «Фонтанка». Возгорание произошло возникло около шести часов утра, пациент получил смертельное отравление угарное, уточнили в МЧС.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался из-за того, что пациент закурил в постели.
В мае в российских медучреждениях произошли два пожара. Они унесли жизни семи пациентов городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В обоих случаях источником возгорания называли препараты ИВЛ «Авента-М».
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