Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице Петербурга

Пациент Боткинской больницы в Санкт-Петербурге погиб в результате пожара в боксе, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом, пишет «Фонтанка». Возгорание произошло возникло около шести часов утра, пациент получил смертельное отравление угарное, уточнили в МЧС.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался из-за того, что пациент закурил в постели.

В мае в российских медучреждениях произошли два пожара. Они унесли жизни семи пациентов городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В обоих случаях источником возгорания называли препараты ИВЛ «Авента-М».

