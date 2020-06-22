В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Учёные из петербургского университета ИТМО проверяют гипотезу о создании «лечебного» пива на основе особого, тропического штамма дрожжей, открытого французским микробиологом Анри Буларом в 1920-х годах во время путешествия по Индокитаю. Об этом сообщает KP.Ru.
Эти дрожжи когда-то спасали местное население от холеры, а Булар запатентовал их как средство от диареи. Фактически тропические дрожжи могут работать как пробиотик, проникая в кишечник. А значит, с их помощью можно бороться с кишечными расстройствами и патогенной микрофлорой, говорят учёные. В ИТМО также отмечают, что эти дрожжи производят меньше алкоголя.
Специалистам предстоит проверить, сохранят ли дрожжи свои полезные свойства в процессе изготовления пива. Если их предположения подтвердятся, то необычное пиво с лёгкой кислинкой и полезными свойствами может появиться в магазинах уже в следующем году.
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