В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина

Против двух жителей Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, оно направлено в суд Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Правоохранители задержали жителя Хабаровска, у которого нашли 23 кг наркотиков

По версии следствия, участники преступной группы купили и доставили контрабандой в Санкт-Петербург более 200 килограммов кокаина, упакованного в брикеты. Запрещенные вещества были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки фруктов участники преступной группы переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга, где и были задержаны.

Стоимость партии оценивается в 3 млрд рублей. Следователи направили уголовное дело для рассмотрения в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил уголовно наказывать так называемых трафаретчиков за нанесение надписи, которая рекламирует либо незаконные «магазины», торгующие наркотиками, либо предлагает «вакансии» наркокурьеров, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУголовное ДелоНаркотики

Горячие новости

Все новости

партнеры