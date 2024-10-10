В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина
Против двух жителей Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, оно направлено в суд Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
По версии следствия, участники преступной группы купили и доставили контрабандой в Санкт-Петербург более 200 килограммов кокаина, упакованного в брикеты. Запрещенные вещества были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки фруктов участники преступной группы переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга, где и были задержаны.
Стоимость партии оценивается в 3 млрд рублей. Следователи направили уголовное дело для рассмотрения в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил уголовно наказывать так называемых трафаретчиков за нанесение надписи, которая рекламирует либо незаконные «магазины», торгующие наркотиками, либо предлагает «вакансии» наркокурьеров, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru