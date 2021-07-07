Биолог опровергла сообщения о нашествии ежей в Подмосковье

Количество ежей в Подмосковье увеличилось из-за благоприятной погоды, однако речи о нашествии животных не идет. Более того, еж – очень полезное существо, заявила кандидат биологических наук, специалист по ежам Анна Банникова.

«Численность ежей зависит от того, как они перезимовали, а следовательно, от того, какой была зима. Ежи зимой спят, но нор не роют, а зимуют в куче валежника, под поленницей и т. п. Делают там себе утеплённое гнездо и спят. Поэтому если зима холодная и бесснежная, то численность ежей резко падает: они просто замерзают, не выходят из спячки. Но последний год зима была многоснежная, ежей завалило снегом, они хорошо перезимовали, вышли и хорошо размножились. Поэтому у ежей сейчас хорошая высокая численность», — объяснила эксперт в эфире «Радио 1».

Банникова подчеркнула, что ежи питаются насекомыми и мышами, и обитание ежей в лесах и вблизи домов полезно для экосистемы. Эксперт добавила, что животные работают как чистильщики, подбирая остатки еды, поэтому они часто появляются у помоек и мест, где могут оставаться отбросы.

По словам Банниковой, ежи не представляют опасности для людей, но трогать их не стоит: на их иголках много грязи, и «укол этой колючки может иметь плохие последствия».

Кроме того, эксперт отметила, что сейчас нет необходимости подкармливать ежей. Этим летом в столичном регионе достаточно насекомых и лягушек, поэтому ежам хватает корма.

