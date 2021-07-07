Биолог опровергла сообщения о нашествии ежей в Подмосковье
Количество ежей в Подмосковье увеличилось из-за благоприятной погоды, однако речи о нашествии животных не идет. Более того, еж – очень полезное существо, заявила кандидат биологических наук, специалист по ежам Анна Банникова.
«Численность ежей зависит от того, как они перезимовали, а следовательно, от того, какой была зима. Ежи зимой спят, но нор не роют, а зимуют в куче валежника, под поленницей и т. п. Делают там себе утеплённое гнездо и спят. Поэтому если зима холодная и бесснежная, то численность ежей резко падает: они просто замерзают, не выходят из спячки. Но последний год зима была многоснежная, ежей завалило снегом, они хорошо перезимовали, вышли и хорошо размножились. Поэтому у ежей сейчас хорошая высокая численность», — объяснила эксперт в эфире «Радио 1».
Банникова подчеркнула, что ежи питаются насекомыми и мышами, и обитание ежей в лесах и вблизи домов полезно для экосистемы. Эксперт добавила, что животные работают как чистильщики, подбирая остатки еды, поэтому они часто появляются у помоек и мест, где могут оставаться отбросы.
По словам Банниковой, ежи не представляют опасности для людей, но трогать их не стоит: на их иголках много грязи, и «укол этой колючки может иметь плохие последствия».
Кроме того, эксперт отметила, что сейчас нет необходимости подкармливать ежей. Этим летом в столичном регионе достаточно насекомых и лягушек, поэтому ежам хватает корма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В МИД Эстонии объявили о высылке российского дипломата
- СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
- В ВОЗ заявили, что новые варианты COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
- Таджикистан призвал ОДКБ помочь в защите границы с Афганистаном
- В РФПИ прокомментировали статью журнала Nature о «Спутнике V»
- Трамп подал в суд на Google, Facebook и Twitter
- СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США
- Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз
- Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за запрета ЛГБТ-пропаганды
- Минтруд: На выплаты детям от 6 лет направят 204 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru