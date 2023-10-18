В Петербурге проходят обыски у вероятных соучастников избиений прохожих
Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски по месту жительства у возможных соучастников избиений прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
«Сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления», - говорится в заявлении.
Устанавливается причастность шести молодых людей к избиению. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети роликов с избиениями. Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в метро и торговых центрах Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru