В Петербурге проходят обыски у вероятных соучастников избиений прохожих

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски по месту жительства у возможных соучастников избиений прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Еще пятеро подозреваемых в избиении прохожих задержаны в Петербурге

«Сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления», - говорится в заявлении.

Устанавливается причастность шести молодых людей к избиению. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети роликов с избиениями. Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в метро и торговых центрах Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиениеСледственный Комитет РфСанкт-Петербург

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