Еще пятеро подозреваемых в избиении прохожих задержаны в Петербурге
Сотрудники МВД задержали еще пятерых участников молодёжной группы, которые занимались избиением случайных прохожих в южной части Санкт-Петербурга. Информацию этом распространил полицейский главк по городу и Ленобласти.
Известно, что злоумышленники – уроженцы Азербайджана. Они снимали свои вылазки на видео и выкладывали записи в интернете. Возраст задержанных от 16 до 18 лет. Днём ранее был задержан первый из подозреваемых - 18-летний местный житель. При этом, до сих пор не задержан основной подозреваемый - администратор Telegram-канала, где выкладывались видео с избиениями.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее этой ситуацией озаботился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих в Северной столице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru