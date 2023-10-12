В Петербурге предложили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Астахова направила в ГИБДД предложение о запрете передвижения электросамокатов по узким тротуарам, пишут СМИ.

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Парламентарий отметила, что в центре Петербурга ширина тротуаров не превышает трех метров. Передвижение электросамокатов по таким участкам опасно для горожан, считает она.

Также депутат предложила запретить передвижение на электросамокатах по набережным рек в пределах исторического центра города.

Накануне на юго-востоке Москвы электросамокат сбил семилетнего ребенка во дворе дома. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГИБДДэлектросамокатСанкт-Петербург

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