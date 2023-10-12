В Петербурге предложили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Астахова направила в ГИБДД предложение о запрете передвижения электросамокатов по узким тротуарам, пишут СМИ.
Парламентарий отметила, что в центре Петербурга ширина тротуаров не превышает трех метров. Передвижение электросамокатов по таким участкам опасно для горожан, считает она.
Также депутат предложила запретить передвижение на электросамокатах по набережным рек в пределах исторического центра города.
Накануне на юго-востоке Москвы электросамокат сбил семилетнего ребенка во дворе дома. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с травмами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru