Большинство россиян поддерживают штрафы за пьяное вождение электросамокатов

77% россиян поддерживают инициативу о введении штрафов за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

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Против высказались 11%. Наиболее активно поддерживают санкции женщины: 86% против 70% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого наказания, с увеличением уровня доходов немного снижается: 82% среди граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 75% среди зарабатывающих от 80 тысяч руб.

Современный самокат вполне способен убить человека, люди получают огромное количество травм в ДТП с участием электросамокатов. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

