В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре
Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил закрыть сезон электросамокатов 19 октября. Об этом он написал в своих соцсетях.
По его словам, поездки на электросамокатах стали небезопасными из-за луж, опавшей листвы и утреннего гололеда.
Цивилев направил свое предложение председателю комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову, пояснив, что массовая парковка электросамокатов мешает уборке города.
Ранее стало известно, что свыше 120 тысяч пользователей электросамокатов заблокировали в Москве с марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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