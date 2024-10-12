В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре

По его словам, поездки на электросамокатах стали небезопасными из-за луж, опавшей листвы и утреннего гололеда.

Цивилев направил свое предложение председателю комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову, пояснив, что массовая парковка электросамокатов мешает уборке города.

Ранее стало известно, что свыше 120 тысяч пользователей электросамокатов заблокировали в Москве с марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

