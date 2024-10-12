В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил закрыть сезон электросамокатов 19 октября. Об этом он написал в своих соцсетях.

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По его словам, поездки на электросамокатах стали небезопасными из-за луж, опавшей листвы и утреннего гололеда.

Цивилев направил свое предложение председателю комитета по транспорту Дмитрию Ваньчкову, пояснив, что массовая парковка электросамокатов мешает уборке города.

Ранее стало известно, что свыше 120 тысяч пользователей электросамокатов заблокировали в Москве с марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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