Две школы Санкт-Петербурга закрыли из-за кишечной инфекции

В школе № 683 Приморского района выявили 11 случаев кишечной инфекции. В специализированных стационарах остается семь детей. При повторном обследовании у двух выявили норовирус.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в школе выявили нарушения санитарных требований. В учебном заведении проводилась некачественная дезиинфекция.

Ранее в школе № 260 Адмиралтейского района выявили 43 случая кишечной инфекции. Детей отправили на амбулаторное лечение, отмечает «Радиоточка НСН».

