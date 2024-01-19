Две школы Санкт-Петербурга закрыли из-за кишечной инфекции

В Санкт-Петербурге по требованию Роспотребнадзора закрыли две школы из-за выявления кишечной инфекции у детей, сообщило региональное управление ведомства в своем Telegram-канале.

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В школе № 683 Приморского района выявили 11 случаев кишечной инфекции. В специализированных стационарах остается семь детей. При повторном обследовании у двух выявили норовирус.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в школе выявили нарушения санитарных требований. В учебном заведении проводилась некачественная дезиинфекция.

Ранее в школе № 260 Адмиралтейского района выявили 43 случая кишечной инфекции. Детей отправили на амбулаторное лечение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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