В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
В Петебурге полную вакцинацию от коронавируса прошли около 2,7 млн человек, что составляет половину населения города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию.
В правительстве ожидают, что отметка в 3 млн вакцинированных будет преодолена в начале января.
Отмечается, что пункты вакцинации будут работать в городе все новогодние праздники, включая 1 января.
Ранее в ВОЗ назвали причины длительного процесса признания вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.
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