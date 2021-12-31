В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города

В Петебурге полную вакцинацию от коронавируса прошли около 2,7 млн человек, что составляет половину населения города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию.



В правительстве ожидают, что отметка в 3 млн вакцинированных будет преодолена в начале января.



Отмечается, что пункты вакцинации будут работать в городе все новогодние праздники, включая 1 января.

Ранее в ВОЗ назвали причины длительного процесса признания вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.