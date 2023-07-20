Следком провел рейды по фактам организации незаконной миграции в Котельниках

Правоохранители провели обыски по 26 адресам, в том числе на предприятиях и по месту жительства их руководителей.

«Руководством предприятий, расположенных на территории г.о. Котельники, организовано незаконное пребывание мигрантов путем предоставления им работы без приобретения необходимого для этого патента и места проживания в нежилых помещениях организаций», — указали в СК.

Одному из предпринимателей предъявили обвинение.

Следователи проверили более 150 мигрантов, как выяснилось, пять из них находятся на территории России незаконно. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

