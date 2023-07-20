Следком провел рейды по фактам организации незаконной миграции в Котельниках
Следственный комитет России провел рейды по фактам организации незаконного пребывания мигрантов в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители провели обыски по 26 адресам, в том числе на предприятиях и по месту жительства их руководителей.
«Руководством предприятий, расположенных на территории г.о. Котельники, организовано незаконное пребывание мигрантов путем предоставления им работы без приобретения необходимого для этого патента и места проживания в нежилых помещениях организаций», — указали в СК.
Одному из предпринимателей предъявили обвинение.
Следователи проверили более 150 мигрантов, как выяснилось, пять из них находятся на территории России незаконно. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
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