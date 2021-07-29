В Петербурге подтвердили ряд смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19
В Санкт-Петербурге фиксируются смертельные случаи среди вакцинированных от коронавируса, однако это связано с сопутствующими заболеваниями, сообщили в Комитете по здравоохранению города.
«Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями – сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими", - сказал журналистам председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.
По его словам, некоторые вакцинированные госпитализируются в инфекционные больницы.
«Прежде всего, это те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации, и после введения второго компонента прошел недостаточный период времени», - пояснил Лисовец.
Он также отметил, что в Петербурге фиксировались и единичные случаи смертей детей от коронавируса. При этом у них были сопутствующие тяжелые болезни, в частности, заболевания крови и онкология.
В России за прошедшие сутки скончались 799 заболевших COVID-19, сообщил 29 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это рекордный показатель смертности с начала пандемии. В России он повторяется уже в третий раз.
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