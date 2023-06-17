В Петербурге подняли огромные флаги Российской Империи, СССР и России

Торжественное мероприятие приурочено к датам учреждения каждого из флагов: 330 лет – триколору Петра Первого, 100 лет – Красному Знамени и 165 лет – флагу Российской империи.



Президент России Владимир Путин наблюдал за церемонией с воды, на яхте «Охта». Пояснения российскому лидеру давала заместитель генерального директора компании «Газпром нефть», генеральный директор ООО «Газпром Лахта» Елена Илюхина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал не искать дополнительные смыслы в установке флагов СССР и Российской империи, передает «Радиоточка НСН».

