В Петербурге планируют установить памятник курьеру
Зампред Комитета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Александр Лагунов заявил о планах по возведению в Петербурге памятника курьеру в благодарность за работу во время пандемии. Об этом сообщают "Дни.ру".
Чиновник напомнил, что деятельность курьеров незаменима в условиях пандемии коронавируса, ведь пока россияне находятся на самоизоляции, курьеры рискуют своим здоровьем, чтобы вовремя доставить все необходимое жителям страны, в том числе тем, кто находится в зоне риска повышенного заражения COVID-19.
В настоящий момент число пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус в Санкт-Петербурге превысило 6 тыс человек. Из них 44 скончались, 1552 уже выписаны из больниц.
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