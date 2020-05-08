В Петербурге планируют установить памятник курьеру

Зампред Комитета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Александр Лагунов заявил о планах по возведению в Петербурге памятника курьеру в благодарность за работу во время пандемии. Об этом сообщают "Дни.ру".

Ношение масок в Петербурге станет обязательным требованием

Чиновник напомнил, что деятельность курьеров незаменима в условиях пандемии коронавируса, ведь пока россияне находятся на самоизоляции, курьеры рискуют своим здоровьем, чтобы вовремя доставить все необходимое жителям страны, в том числе тем, кто находится в зоне риска повышенного заражения COVID-19.

В настоящий момент число пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус в Санкт-Петербурге превысило 6 тыс человек. Из них 44 скончались, 1552 уже выписаны из больниц.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ПамятникСанкт-Петербургсамоизоляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры