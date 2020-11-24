В Петербурге пенсионерка без маски напала на полицейского
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на 58-летнюю пенсионерку, которая напала на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК.
Участковый остановил маршрутное такси для проверки соблюдения пассажирами масочного режима и заметил пожилую женщину без средств индивидуальной защиты. Полицейский потребовал от пенсионерки проследовать вместе с ним в участок для составления протокола, однако женщина ударила его рукой по туловищу.
После того, как пенсионерку доставили в участок, она еще минимум трижды ударила участкового во время личного досмотра. Также женщина грубо выругалась в адрес сотрудника правопорядка.
Напомним, дискомфорт при ношении маски имеет психологические причины и может вызвать проблемы с дыханием.
Врач столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что с дискомфортом могут справиться дыхательные упражнения. Он объяснил, что маска закрывает лицо, поэтому человеку становится труднее считывать эмоции окружающих – это вызывает тревогу и затрудненное дыхание.
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