В Петербурге пенсионерка без маски напала на полицейского

После того, как пенсионерку доставили в участок, она еще минимум трижды ударила участкового во время личного досмотра. Также женщина грубо выругалась в адрес сотрудника правопорядка.

Напомним, дискомфорт при ношении маски имеет психологические причины и может вызвать проблемы с дыханием.

Врач столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что с дискомфортом могут справиться дыхательные упражнения. Он объяснил, что маска закрывает лицо, поэтому человеку становится труднее считывать эмоции окружающих – это вызывает тревогу и затрудненное дыхание.

