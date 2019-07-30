В Петербурге отремонтируют к юбилею мост с «Чижиком-Пыжиком»

1-й Инженерный мост Санкт-Петербурга встретит свое 195-летие обновленным. Об этом рассказал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Мост-юбеляр, рядом с которым располагается любимый горожанами памятник Чижику-Пыжику, к слову, не ремонтировался уже 65 лет. В этом году было решено исправить эту недоработку, ремонт, начавшийся 22 июня, планируется завершить к 15 октября.

Врио губернатора отметил, что мост ремонтируют с опережением срока, несмотря на то, что перекрывать водную магистраль нельзя. По его словам, для прохода прогулочных судов убирать леса из воды приходится ежедневно.

«Чижик-Пыжик» — один из интересных символов нашего города. Мы приведем в порядок площадку, с которой его рассматривают, вымостим ее гранитной плиткой», — рассказал глава города.

Добавим, в 2019 году в Петербурге по адресным программам будет отремонтировано 30 мостов, из них 7 – капитально.



