В Петербурге отменили праздничные новогодние мероприятия
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.
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Речь идёт о концерте на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также традиционном фейерверке, фестивале огня «Рождественская звезда» и благотворительном приёме в Таврическом дворце.
«Сэкономленные средства будут использованы... на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что было принято решение сохранить новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки».
Ранее Беглов подписал постановление, согласно которому Санкт-Петербург выделит субсидии на подготовку и проведение IX Международного культурного форума, сообщает RT.
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