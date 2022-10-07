В Петербурге отменили праздничные новогодние мероприятия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

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Речь идёт о концерте на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также традиционном фейерверке, фестивале огня «Рождественская звезда» и благотворительном приёме в Таврическом дворце.

«Сэкономленные средства будут использованы... на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что было принято решение сохранить новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки».

Ранее Беглов подписал постановление, согласно которому Санкт-Петербург выделит субсидии на подготовку и проведение IX Международного культурного форума, сообщает RT.