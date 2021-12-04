В Петербурге открылась железнодорожная платформа № 9 и ¾

Сказочная платформа с номером 9 и ¾, откуда отправляются поезда в сказочный Хогвардс, придуманный британской писательницей Джоан Роулинг, открылась на Ладожском вокзале.

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На девятой платформе установили указатель с номером «9 и ¾», а также инсталляцию из любимых многими книг о Гарри Поттере, сообщает «КП-Петербург». Здесь появилась тележка с чемоданами, а на табличке сидит сова.

Официальных данных об установке на Ладожском вокзале инсталляции нет. По предварительной информации, она сохранится на период новогодних праздников.

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ФОТО: Фото из Instagram Дэниел Рэдклифф
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВокзалыДжоан РоулингГарри Поттер
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