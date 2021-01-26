По мотивам «Гарри Поттера» могут снять сериал для HBO Max

Сериал по мотивам «Гарри Поттера» может появиться на стриминговой платформе HBO Max, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

В настоящее время идут обсуждения, связанные с его созданием. Работа ведется с несколькими сценаристами, при этом проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде из жизни Гарри Поттера пойдет речь, пока неизвестно.

Два персонажа из «Гарри Поттера» сыграют в «Фантастических тварях 3»

Историю о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг уложила в семь книг, которые выходили в течение 10 лет – с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на более чем 60 языков мира и изданы общим тиражом свыше 400 миллионов экземпляров.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:СериалыГарри Поттер
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