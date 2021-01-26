По мотивам «Гарри Поттера» могут снять сериал для HBO Max

Сериал по мотивам «Гарри Поттера» может появиться на стриминговой платформе HBO Max, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

В настоящее время идут обсуждения, связанные с его созданием. Работа ведется с несколькими сценаристами, при этом проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде из жизни Гарри Поттера пойдет речь, пока неизвестно.