По мотивам «Гарри Поттера» могут снять сериал для HBO Max
Сериал по мотивам «Гарри Поттера» может появиться на стриминговой платформе HBO Max, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
В настоящее время идут обсуждения, связанные с его созданием. Работа ведется с несколькими сценаристами, при этом проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде из жизни Гарри Поттера пойдет речь, пока неизвестно.
Историю о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг уложила в семь книг, которые выходили в течение 10 лет – с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на более чем 60 языков мира и изданы общим тиражом свыше 400 миллионов экземпляров.
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